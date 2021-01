Olimpia, Messina non si fida dell'ex Repesa

L’Olimpia torna in campo. La capolista ospita Pesaro (ore 18:00) con l’obiettivo di conquistare la vittoria numero 12 (su 13 gare disputate) in campionato. Di fronte ci sarà Repesa, due anni sulla panchina biancorossa.

“Affrontiamo una squadra che attraversa un periodo di forma brillante, come ha dimostrato nelle gare recenti di Brindisi e anche Bologna. E’ una squadra che sa muovere bene la palla, con un centro passatore di qualità come Tyler Cain che funge un po’ da playmaker aggiunto, per cui dovremo giocare con concentrazione massima e intensità fisica per vincere e mantenere la nostra situazione attuale di classifica”, le parole di coach Messina.

OMNISPORT | 03-01-2021 09:05