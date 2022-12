Olimpia: obiettivo uscire dal tunnel nero di Eurolega. C'è il Maccabi

13-12-2022 14:07

L’Olimpia cerca la prima vittoria casalinga e in generale di interrompere la serie negativa che la perseguita in EuroLeague in modo anche rocambolesco viste le modalità con cui è maturata la sconfitta di Atene della scorsa settimana, la seconda avvenuta dopo un tempo supplementare.

Condizionata dalle assenze di due starter come Kevin Pangos e Shavon Shields oltre a quella di Gigi Datome (e in generale da 30 gare di assenza totali contando i primi 10 giocatori), l’Olimpia ha cercato nuovi equilibri. In questo momento hanno un ruolo vitale due giocatori di fatto debuttanti in EuroLeague come Tim Luwawu-Cabarrot e Naz Mitrou-Long, che comunque è il secondo realizzatore della competizione tra le guardie debuttanti dietro Markus Howard

Il Maccabi, avversario storico è in piena lotta per i playoff, reduce da una larga vittoria interna su Valencia. L’Olimpia l’ha affrontato e battuto ad Atene, ma in prestagione.

Queste le parole di Ettore Messina: “Affrontiamo una squadra estremamente atletica che fa di stoppate, rimbalzi offensivi e della rapidità di una transizione guidata da Lorenzo Brown i propri punti di forza. Pareggiare almeno la loro intensità, essere disciplinati nel tagliafuori e nella fase di transizione, saranno condizione essenziali per tentare di vincere questa partita”.