Olimpia, quasi fatta per Voigtmann: si attende ok FIBA

Tra gli altri colpi di mercato dell’Olimpia Milano va inserito anche il nome di Johannes Voigtmann. L’affare però si è rilevato più complesso del previsto a causa dell’ostilità e della resistenza da parte del CSKA Mosca.

L’affare verrà sbloccato comunque, come già successo per Kevnin Pangos, grazie all’intervento della FIBA che dovrà concedere un nulla osta. Il tedesco però visto la questione burocratica non arriverà a Milano prima della seconda metà di settembre anche perchè impegnato con Eurobasket 2022 con la Nazionale della Germania.