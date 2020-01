Oroscopo, come sarà il 2020 del Napoli

Il 2019 verrà ricordato come un sogno spezzato dai tifosi del Napoli. Iniziato con l’amarezza per la recente eliminazione dalla Champions nonostante un girone giocato alla pari con le grandi e finito con il passaggio agli ottavi ma anche con la squadra settima e un esonero. La paura di un ridimensionamento è forte, anche a leggere i nomi che circolano sul mercato. Come sarà il 2020 del Napoli secondo l’Oroscopo? Vediamo cosa dicono le stelle – tra il serio e il faceto – per l’anno che sta per entrare.

L’ANNO NUOVO – Se il buongiorno si vede dal mattino sarà importante già fare risultato contro la capolista Inter al San Paolo nella prima partita del 2020 il 6 gennaio prossimo ma vediamo cosa dice l’oroscopo per cercare qualche anticipazione di quello che devono aspettarsi i tifosi.

QUADRATURE – Il prossimo anno vedrà intanto una circostanza astrale inedita: Plutone in congiunzione in Capricorno per la prima volta in 500 anni, evento che può influire sugli eventi, anche sportivi.

ARIETE – E’ stato un anno da dimenticare per l’Ariete Fabian Ruiz, partito bene e finito malissimo. Nel 2019, per i transiti di Saturno e Plutone in Capricorno, più volte in aspetto di congiunzione, non ci sono stati periodi sereni. Nel corso del 2020 Plutone continuerà a transitare nel Capricorno assieme a Saturno e ci saranno ancora altre verifiche con relativi cambiamenti, però saranno più facili da affrontare. Le stelle consigliano di stare attenti a non volere soddisfare ambizioni ed ego ad ogni costo, ogni scelta o decisione dovrà essere sempre ponderata a lungo. Nel periodo primaverile sarà necessario cercare un nuovo referente. Addio in vista?

TORO – Anno sì per i Toro Mertens e Zielinski. La favorevole posizione di Giove e Saturno li fa apparire molto concentrati sui vostri obiettivi. Le stelle assicurano che saranno all’altezza del loro nuovo ruolo. Nettuno in Pesci ed Urano di transito nel vostro segno faranno iniziare il 2020 in modo speciale. Curioso notare che l’oroscopo del 2020 del Toro cita casi che si attagliano ad entrambi gli azzurri: “Eventuali problemi come rinnovamenti lavorativi, contratti o reinserimenti nell’azienda, dovranno essere affrontati per ritrovare un nuovo equilibrio anche grazie ad un lavoro di mediazione”. L’ultima nota può far pensare: “Saranno favoriti i trasferimenti e gli affari all’Estero”.

GEMELLI – Dopo aver chiuso un 2019 da incubo i Gemelli Insigne e Koulibaly possono tornare a sorridere (anche Ancelotti non a caso è Gemelli). L’oroscopo indica che “saprete come parlare ai vostri capi e far sì che le vostre abilità siano ricompensate anche economicamente. Le vostre qualità saranno note a tutti per tutto il 2020, e in special modo a Ottobre e Novembre. Da una discussione con qualcuno arriveranno importanti soddisfazioni economiche”. Saturno, pianeta della stabilità, inizia ad affacciarsi tra aprile e giugno in Acquario, e invita a guardare lontano, anche all’estero, per il futuro personale e professionale.

CAPRICORNO – Induce a lottare per vincere una scommessa l’oroscopo del Capricorno Gattuso. Ci sarà voglia di vivere situazioni lavorative e affaristiche nuove. Giove nel segno rende più fattibili anche le scommesse più azzardate.

