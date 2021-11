Pallone d'Oro, Klopp: "Se non lo si dà a Lewandowski quest'anno, quando può vincerlo'"

30-11-2021 19:22

“Puoi darlo a Messi per la carriera che ha avuto, ma se non lo dai a Lewandowski quest’anno allora quando?”. Così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, parlando alla vigilia del derby di Premier League contro l’Everton, ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sull’assegnazione a Lionel Messi del Pallone d’Oro, il settimo per l’argentino. In Inghilterra però molti sono rimasti sorpresi anche per il fatto che Mohamed Salah, mattatore nel Liverpool e nella Premier League in generale, si sia piazzato soltanto settimo. “Il premio è assegnato dai voti dei giornalisti? Allora è colpa vostra! – la battuta di Klopp -, Se pensate che Salah avrebbe dovuto stare più in alto in classifica, avreste dovuto convincere i vostri colleghi. Comunque sì, Mo avrebbe dovuto essere più in alto”.

OMNISPORT