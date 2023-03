Paltrinieri nuota verso Parigi: "Il 2022 tra le mie migliori stagioni"

Il campione di Carpi: "Non sarà facile azzeccare la combinazione mare-piscina, ma punto a vincere ovunque".

13-03-2023 20:59

In occasione della X Edizione degli Italian Sportrait Awards racconta il suo cammino verso Parigi 2024: “Il 2022 è stato un anno ottimo, una delle mie migliori stagioni; l’accoppiata tra mare e piscina ha funzionato alla perfezione, ho vinto quasi ogni gara. Ora comincia la strada verso le Olimpiadi, c’è la giusta tensione, sono pronto. Domani parto per Israele, dove disputerò la prima tappa in mare, quindi farò un altro periodo in altura prima degli Assoluti, in seguito ci sono altre tappe di Coppa del Mondo. Successivamente effettuerò un altro periodo in altura prima dei Mondiali in Giappone, dove mi allenerò anche anche in altura” le parole ai microfoni di Sky Sport.

Il cannibale carpigiano punta a conquistare tre medaglie olimpiche tutte d’oro: “Gareggerò sia in mare, sia in piscina, ma sarà complicato tenere il migliore stato di forma per l’intera manifestazione; tra la prima gara in piscina e l’ultima gara in mare passa parecchio tempo, non è semplice stare bene. Ho in mente di aggiustare qualche aspetto rispetto all’anno scorso”.