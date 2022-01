Pandev: "La Macedonia non ha nulla da perdere contro l'ltalia"

27-01-2022 15:28

Ripartirà da Palermo la corsa della Nazionale di Roberto Mancini a Qatar 2022: la sfida valida per i playoff Mondiali tra Italia e Macedonia del Nord è infatti in programma giovedì 24 marzo.

Una partita che rappresenta il vero bivio stagionale per gli azzurri che in caso di vittoria dovranno giocarsi il pass mondiale contro la vincente di Turchia-Portogallo.

Uno dei protagonisti assoluti con la maglia della propria nazionale macedone è sicuramente l’attaccante del Genoa Goran Pandev. Proprio l’attaccante rossoblu, ha parlato a Rai Sport in merito alla sfida di playoff per il Mondiale tra Italia e Macedonia.

“L’Italia è favorita, gioca in casa e ha vinto l’ultimo Europeo. Ma la Macedonia ci crede, non abbiamo nulla da perdere. La gente ci crede perché sa quanto possono dare questi ragazzi che hanno dalla loro la spensieratezza Io ho deciso di lasciare dopo l’Europeo. È stato il massimo, la Macedonia non ci era mai riuscita. Io con la Nazionale italiana? Per me l’Italia è la seconda casa, i miei bambini sono qui, ma ho sempre avuto la Macedonia nel cuore”.

OMNISPORT