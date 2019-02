Panini sposa gli eSports creando un album di figurine

Chi di noi da bambino non ha comprato almeno una volta un album di figurine Panini? Calciatori, usi e costumi del mondo, animali: la domenica era tappa fissa in edicola per farsi comprare da mamma o papà un pacchettino e fare il solito rituale del “Ce l’ho, mi manca“! Ebbene, anche il mondo degli eSports potrà avere il suo album!

Il colosso mondiale nel settore delle figurine adesive, infatti, ha chiuso a fine gennaio un accordo con CompLexity Gaming, uno dei più importanti team esportivi del Nord America (che ha 8 squadre tra cui Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Madden e Rocket League). La partnership prevede la realizzazione di card da collezione e poster, oltre all’avvio di un canale Twitch Panini, gestito proprio dalla squadra.

“Abbiamo lavorato molto internamente per capire come adattarci al mondo degli ESport, e abbiamo sempre pensato che dovevamo fare di più che limitarci a produrre trading cards con le squadre. Per intervenire ci doveva essere una ragione convincente e una forte componente di coinvolgimento. Questo approccio a 360 gradi è ciò che rende la partnership irresistibile” ha dichiarato Jason Howarth, vicepresidente marketing di Panini.

Ed è proprio sul canale Twitch che i player giocheranno e creeranno contenuti insieme ai giocatori professionisti e agli streamer di CompLexity. Gli utenti potranno anche partecipare a giveaway per sostenere i prodotti marcati NFL e NBA di Panini. Non solo. Tutti i prodotti realizzati saranno autografati da proplayer e streamer durante gli eventi organizzati per i fan. Saranno anche messi in vendita presso la sede del team al The Star in Frisco, in Texas. Panini ha già siglato una collaborazione anche con i Dallas Cowboys.

