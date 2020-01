Panthers, addio a Zardin

Tragedia improvvisa per il mondo del football americano italiano. All'età di è infatti scomparso improvvisamente Gianpaolo Zardin, che da poche settimane aveva assunto la guida dei Panthers Parma.

Da anni guidava la difesa neroargento, una delle migliori del campionato nelle ultime stagioni.

Questo il comunicato della società:

"Noi Panthers, consiglieri, dirigenti, allenatori, atleti e soci della ASD PANTHERS salutiamo attoniti il nostro Capo Allenatore Gianpaolo GP Zardin, venuto a mancare poche ore fa improvvisamente.

Dedito ai Panthers da giocatore prima e come tecnico successivamente, GP è stato partecipe delle sorti della società dalla sua fondazione nel 1981 ed in questi 39 anni di storia insieme è stato protagonista dei grandi successi conseguiti dalla partecipazione ai Mondiali in Cina del Flag scolastico nel 2004 ai titoli italiani di prima divisione nel recente passato.

"Perdiamo un pezzo di noi, perdiamo un amico, perdiamo un compagno, perdiamo un maestro. Andremo avanti, continueremo a vivere, ma sarà tutto più triste di prima…" – Ugo Bonvicini.

Ciao, Gippo".



SPORTAL.IT | 26-01-2020 22:33