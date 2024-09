Paralimpiadi, la campagna del Comitato contro gli atti discriminatori

Le parole di Francesca Capaldo (Oscad) e Juri Stara (Cip)

In occasione dei XVII giochi Paraolimpici di Parigi 2024, a Casa Italia, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Francesca Romana Capaldo, Capo della segreteria dell’Oscad e Juri Stara, Capo missione della squadra italiana paraolimpica, insieme per rafforzare la collaborazione tra il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che si occupa di prevenzione e contrasto ai crimini e discorsi d’odio, con una particolare vocazione nel supportare le vittime di questi reati nel percorso della denuncia. Per promuovere i valori dello sport come strumento di contrasto ad ogni forma di discriminazione, in particolar modo legata alla disabilità, CIP e OSCAD hanno recentemente sottoscritto un protocollo d’intesa che porterà anche alla realizzazione di attività di sensibilizzazione presso le scuole su tutto il territorio nazionale. (NPK) (Fonte: us Polizia di Stato)