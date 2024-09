Paralimpiadi oggi 6 settembre 2024, programma completo: ancora Legnante e Fantin, nuoto, atletica, scherma

Atletica, nuoto, scherma, equitazione e canoa nella terzultima giornata di gare di queste Paralimpiadi ormai in fase di chiusura. Medagliere in crescita

Day 9 alle Paralimpiadi di Parigi, tra recuperi e medaglie per l’Italia che brilla anche nel medagliere. Batterie mattutine del nuoto con Antonio Fantin nei 400m stile libero S6, Giulia Ghiretti nei 50m farfalla S5, e Simone Barlaam, Federico Morlacchi e Simone Ciulli nei 100m farfalla S9. Stefano Raimondi e Riccardo Menciotti nei 100m farfalla S10, oltre ad altri atleti nelle varie finali serali.

Nel ciclismo su strada, occhi puntati su Claudia Cretti ed Eleonora Mele nella gara su strada C4-5 femminile, mentre nell’equitazione l’Italia sarà rappresentata nel dressage dalle amazzoni Sara Morganti, Francesca Salvadè e Carola Semperboni in diverse categorie di gara. Ancora scherma Paralimpica vedrà impegnati Gianmarco Paolucci, Michele Massa, Matteo Dei Rossi ed Emanuele Lambertini nei turni di spada, con la speranza di vederli avanzare fino alle finali di giornata.

Nella paracanoa, Esteban Farias e Veronica Silvia Biglia cercheranno di brillare nelle batterie dei 200m kayak singolo.

Nel tennistavolo Paralimpico, Giada Rossi va a caccia dell’oro nella finale individuale donne WS1-2 mentre Carlotta Ragazzini disputerà la semifinale donne WS3.

Il programma di giornata prevede anche judo, sollevamento pesi e atletica leggera, con Assunta Legnante, già vincitrice di 4 medaglie Paralimpiche e 7 mondiali in carriera, protagonista annunciata nel getto del peso e Valentina Petrillo nei 200m donne T12, pronte a lasciare il segno.

Programma completo: al via sessione mattutina

Qui di seguito il programma completo della giornata di oggi, 6 settembre, come previsto dall’organizzazione dopo le belle medaglie conquistate ieri dalle ragazze della scherma, Tapia, Mazzone e il tiro con l’arco. Per agevolare continuiamo a suddividere gli eventi in base alle sessioni.

09:30 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 400m uomini S6 (Antonio Fantin)

09:35 Ciclismo su strada Paralimpico: gara su strada, donne C4-5 (Claudia Cretti, Eleonora Mele)

09:40 Scherma Paralimpica: ottavi spada, categoria B uomini (Gianmarco Paolucci, Michele Massa)

09:53 Nuoto Paralimpico: batterie farfalla, 50m donne S5 (Giulia Ghiretti)

10:00 Tennistavolo Paralimpico: semifinale individuale donne WS3 (Carlotta Ragazzini)

10:00 Judo Paralimpico: ottavi di finale, -73kg J1 uomini (Dongdong Camanni)

10:00 Judo Paralimpico: quarti di finale, -70kg J1 donne (Matilde Lauria)

10:00 Paracanoa: batterie kayak singolo 200m, uomini KL1 (Esteban Gabriel Farias)

10:01 Nuoto Paralimpico: batterie dorso, 100m uomini S10 (Stefano Raimondi, Riccardo Menciotti)

10:04 Atletica Paralimpica: finale getto del peso, donne F12 (Assunta Legnante)

10:08 Atletica Paralimpica: round 1 200m, donne T12 (Valentina Petrillo)

10:10 Scherma Paralimpica: ottavi spada, categoria B donne (Rossana Pasquino)

10:10 Paracanoa: batterie kayak singolo 200m, uomini KL2 (Christian Volpi)

10:18 Nuoto Paralimpico: batterie farfalla, 100m uomini S9 (Simone Barlaam, Federcio Morlacchi, Simone Ciulli)

10:20 Paracanoa: batterie Va’a singolo 200m, donne VL2 (Veronica Silvia Biglia)

10:40 Paracanoa: batterie kayak singolo 200m, uomini KL3 (Kwadzo Klokpah)

10:40 Scherma Paralimpica: ottavi spada, categoria A uomini (Matteo Dei Rossi, Emanuele Lambertini)

10:54 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 50m uomini S3 (Emmauele Marigliano, Vincenzo Boni)

10:58 Atletica Paralimpica: finale 1500m, uomini T20 (Ndiaga Dieng)

11:03 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 50m uomini S4 (Luigi Beggiato, Federico Cristiani)

11:20 Atletica Paralimpica: round 1 400m, uomini T47 (Riccardo Bagaini)

11:25 Paracanoa: batterie kayak singolo 200m, donne KL1 (Eleonora De Paolis)

11:28 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 100m uomini S8 (Alberto Amodeo)

11:40 Scherma Paralimpica: quarti di finale, categoria B uomini (ev. Gianmarco Paolucci, Michele Massa)

11:45 Paracanoa: batterie Va’a singolo 200m, uomini VL2 (Marius Bogdan Ciustea)

11:55 Paracanoa: batterie kayak singolo 200m, donne KL3 (Amanda Embriaco)

12:00 Pesistica Paralimpica: finale, -72kg uomini (Donato Telesca)

12:05 Paracanoa: batterie Va’a singolo 200m, uomini VL3 (Mirko Nicoli)

12:10 Scherma Paralimpica: quarti di finale spada, categoria B donne (ev. Rossana Pasquino)

12:40 Scherma Paralimpica: quarti di finale spada, categoria A uomini (ev. Matteo Dei Rossi, Emanuele Lambertini)

12:10 Equitazione Paralimpica: dressage team event Grado I (Sara Morganti, Carola Semperboni)

13:00 Ciclismo su strada Paralimpico: gara su strada, uomini Categoria B (Federico Andreoli e Paolo Totò, Lorenzo Bernard e Davide Plebani)

La sessione pomeridiana

Nel pomeriggio si continua con la scherma, tennistavolo, judo e equitazione:

14:40 Scherma Paralimpica: semifinali spada, categoria B uomini (ev. Gianmarco Paolucci, Michele Massa)

14:40 Scherma Paralimpica: semifinali spada, categoria B donne (ev. Rossana Pasquino)

15:10 Scherma Paralimpica: semifinale spada, categoria A uomini (ev. Matteo Dei Rossi, Emanuele Lambertini)

16:00 Judo Paralimpico: finali, -73kg J1 uomini (ev. Dongdong Camanni)

16:00 Judo Paralimpico: finali, -70kg J1 donne (ev. Matilde Lauria)

16:03 Equitazione Paralimpica: dressage team event Grado III (Francesca Salvadè)

17:00 Tennistavolo Paralimpico: finale per la medaglia d’oro individuale uomini MS6 (Matteo Parenzan)

17:30 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 400m uomini S6 (ev. Antonio Fantin)

17:41 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 400m donne S6 (Arianna Talamona)

17:58 Nuoto Paralimpico: finale farfalla, 50m donne S5 (ev. Giulia Ghiretti)

18:00 Tennistavolo Paralimpico: finale per la medaglia d’oro individuale donne WS1-2 (Giada Rossi)

18:05 Nuoto Paralimpico: finale dorso, 100m uomini S10 (ev. Riccardo Menciotti)

18:30 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia di bronzo spada, categoria B donne (ev. Rossana Pasquino)

18:35 Nuoto Paralimpico: finale farfalla, 100m uomini S9 (Simone Barlaam, Federcio Morlacchi, Simne Ciulli)

La sessione serale

Infine la sessione serale che chiude questa giornata intensa dopo le medaglie agguantate ieri giovedì 5 settembre. Nuoto, scherma e atletica:

19:05 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia di bronzo spada, categoria B uomini (ev. Matteo Dei Rossi, ev. Edoardo Giordan, ev. Emanuele Lambertini)

19:05 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia di bronzo spada, categoria A uomini (ev. Gianmarco Paolucci, ev. Michele Massa)

19:05 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia di bronzo spada, categoria A uomini (ev. Matteo Dei Rossi, Emanuele Lambertini)

19:14 Atletica Paralimpica: finale 100m, donne T64 (Giuliana Chiara Filippi)

19:33 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 50m uomini S3 (Emmauele Marigliano, Vincenzo Boni)

19:40 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia d’oro spada, categoria A uomini (ev. Gianmarco Paolucci, ev. Michele Massa)

19:40 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 50m uomini S4 (ev. Luigi Beggiato, ev. Federico Cristiani)

19:40 Atletica Paralimpica: semifinali 200m, donne T12 (ev. Valentina Petrillo)

20:15 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia d’oro spada, categoria B uomini (ev. Matteo Dei Rossi, ev. Edoardo Giordan, ev. Emanuele Lambertini)

20:15 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia d’oro spada, categoria B donne (ev. Rossana Pasquino)

20:33 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 100m uomini S8 (ev. Alberto Amodeo)

20:50 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia d’oro spada, categoria A uomini (ev. Matteo Dei Rossi, Emanuele Lambertini).