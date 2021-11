Parallelo Lech, Vinatzer fuori negli ottavi di finale. Vince Hirschbuehl

14-11-2021 21:08

Prima vittoria in Coppa del Mondo per l’austriaco Christian Hirschbuehl che si è aggiudicato il parallelo maschile di Lech battendo in finale il connazionale Dominik Raschner. Gradino più basso del podio per il norvegese Atle Lie McGrath che ha sconfitto, in un altro derby, il connazionale Henrik Kristoffersen. Su cinque italiani impegnati nelle qualificazioni del mattino solo Alex Vinatzer ha staccato il pass per le fasi finali del tardo pomeriggio ma è stato eliminato subito negli ottavi di finale.

OMNISPORT