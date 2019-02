Paratici irrompe in diretta via sms: Non c'è nulla di vero

Dove giocherà Cristiano Ronaldo nella prossima stagione? Nella Juventus, ovviamente. Nonostante le voci, sempre più insistenti negli ultimi giorni, che vorrebbero il portoghese lontano da Torino nel prossimo futuro, Fabio Paratici ha le idee ben chiare. E le ha volute chiarire pure agli ospiti di una trasmissione Rai che stavano dibattendo sul possibile approdo dell’attaccante a Manchester, sponda United.

Le voci – Certo, dalla Spagna erano filtrate indiscrezioni bollenti, insistenti, fastidiose. Pettegolezzi e rumours a cui nel corso del programma ‘Calcio e mercato’ su Rai Sport era stato dato sin troppo credito, per la Juventus. Così Paratici ha deciso di scende in campo personalmente. Come? Attraverso un sms. L’uomo mercato bianconero ha consultato la sua agenda, ha trovato il numero di cellulare di un giornalista in studio e gli ha inviato un messaggino.

Il messaggio – Poche parole, un centinaio di carattere, quanto basta per definire “infondate” tutte le voci sul futuro di Ronaldo e per garantire che anche nella prossima stagione il portoghese vestirà la maglia della Juventus. A volte le questioni è meglio affrontarle direttamente. Anche solo con un messaggio sul telefonino. Paratici lo ha capito.

SPORTEVAI | 23-02-2019 14:43