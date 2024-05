Moto2 Le Mans: GP Francia diretta LIVE

Cronaca in diretta

Warm-up lap in corso, tra pochissimo il via alla gara.

GIRO 5. Giro veloce per uno scatenato Canet che sta cercando in tutti i modi di rimediare alla pessima partenza, ora tallona Lopez per salire in terza posizione.

GIRO 7. Secondo posto per Canet dopo l'ennesimo sorpasso, stavolta su Roberts. Garcia però è a 1"5 e per il momento sembra imprendibile.

GIRO 8. Canet rimane sempre a 1"5 da Garcia trascinandosi dietro Roberts e Lopez. In precedenza era caduto Gonzalez, quindi in quinta posizione c'è Chantra.

GIRO 9. Distacco invariato tra i due al comando, Chantra intanto è il più veloce in pista. Il primo degli italiani è Arbolino che si trova in decima posizione.

La Moto2 scende in pista per il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Joe Roberts (69 pt.) Sergio Garcia (64 pt.) Fermin Aldeguer (54 pt.) Manuel Gonzalez (46 pt.) Ai Ogura (43 pt.)

Terza pole in stagione per Aron Canet del team Fantic che in Francia scatterà davanti ai primi due del Mondiale piloti, Joe Roberts e Sergio Garcia. Problemi alla moto per Arbolino, risalito comunque alla decima casella. Il Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans e sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 12 maggio 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: