Paratici su Mckennie, Arthur e Dybala: "Sul rientro decide Pirlo"

E’ stata una marcia di avvicinamento piuttosto turbolenta per la Juventus, quella al Derby della Mole. A rendere il percorso più in salita è stato il caso che ha visto protagonisti McKennie, Arthur e Dybala.

Come è noto, i tre non sono stati convocati per la sfida con il Torino, poiché hanno preso parte ad una festa organizzata a casa del centrocampista statunitense, contravvenendo a tutte le regole imposte per limitare la diffusione del Covid.

Fabio Paratici, parlando ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del derby, ha spiegato qual è attualmente la situazione dei tre giocatori puniti.

“Di questo argomento ha parlato ampiamente ieri Pirlo in conferenza stampa ed io non mi dilungherei troppo. Hanno sbagliato ed hanno pagato con una multa pecuniaria ed un’esclusione tecnica. Deciderà il mister, supportato da noi, quando dovranno rientrare”.

Paratici non si è sbilanciato su possibili riflessioni fatte in ottica mercato.

“Non penserei troppo a questa estate, ma alla prossima partita. Abbiamo tre gare questa settimana, poi pian piano vedremo. Le considerazioni sui giocatori si fanno sempre, è così in ogni stagione ed è stato così anche in quelle nelle quali abbiamo vinto abbondantemente”.

OMNISPORT | 03-04-2021 18:12