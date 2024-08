Parigi 2024, italiani in gara oggi 6 agosto: Furlani, Fantini e Arese in finale, ecco a che ora. Debutta Iapichino

Gli italiani in gara oggi, martedì 6 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Spicca l'atletica con le finali che vedranno protagonisti anche Furlani nel salto in lungo e Arese nei 1500. Ecco Larissa Iapichino e la nazionale di volley femminile ai quarti

Un’altra giornata con protagonisti gli italiani all’Olimpiade di Parigi 2024. Oggi, martedì 6 agosto, sono in programma 15 finali, con gli azzurri che sono attesi in particolare nell’atletica, ma non dimentichiamo poi il volley femminile, la vela, il ciclismo su pista e il nuoto artistico.

Atletica, italiani oggi: le finali con Furlani, Fantini e Arese e il debutto di Larissa Iapichino

Partiamo con il ricco programma dell’atletica, che in mattinata proporrà le batterie dei 1500 femminili con in pista anche le nostre Ludovica Cavalli, Federica Del Buono e Sintayehu Vissa. Oggi è inoltre l’atteso giorno del debutto a cinque cerchi di Larissa Iapichino, impegnata nelle qualificazioni del salto in lungo. In serata il clou con la finale del salto in lungo maschile con il nostro Mattia Furlani, già vicecampione europeo di quest’anno, quella dei 1500 metri con Pietro Arese e quella del lancio del martello con Sara Fantini.

Il campione del mondo di speed Zurloni esordisce nel programma dell’arrampicata

Tornando alla mattinata, torneranno i nostri tuffatori Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci che dopo il quarto posto nel sincro si ripresentano sul trampolino da 3 metri ma per la gara individuale (in programma le eliminatorie). Prosegue inoltre l’arrampica sportiva, che vedrà di scena nella specialità boulder e lead femminile Camilla Moroni e Laura Rogora, mentre in quella speed maschile ci sarà il campione del mondo di specialità e detentore del record Mattia Zurloni, in cerca della qualificazione.

Le ragazze del volley ai quarti contro la Serbia e il quartetto del ciclismo su pista cerca la finale

Attenzione poi alla lotta, con la nostra Emanuela Liuzzi impegnata negli ottavi dei -50 kg femminile. E ancora, gli azzurri affronteranno oggi le regate nella vela (in particolare nel kite) e il Setterosa scenderà in vasca per affrontare l’Olanda nei quarti di finale. A proposito di squadre, il quartetto composto dai campioni di Tokyo Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon gareggerà al velodromo per l’accesso alla finale della prova di inseguimento a squadre per il ciclismo su pista.

E infine, dopo l’impresa clamorosa dei colleghi maschi contro il Giappone, ricordiamo l’impegno della nostra nazionale di volley femminile, che oggi disputerà i quarti di finale contro la Serbia.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi martedì 6 agosto

10.00 TUFFI – Trampolino da 3 metri individuale maschile, eliminatorie (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead femminile, semifinale boulder (Camilla Moroni, Laura Rogora)

ATLETICA – 1500 femminili, batterie (Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, Sintayehu Vissa)

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, batterie (Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

11.00 LOTTA -60 kg greco-romana, 50 kg femminile, ottavi e quarti (Emanuela Liuzzi)

11.15 ATLETICA – Salto in lungo femminile, qualificazioni (Larissa Iapichino)

12.03 VELA – Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi)

12.13 VELA – Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto)

12.15 VELA – Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, qualificazioni (Matteo Zurloni)

10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, quarti di finale

14.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, quarti di finale

14.43 VELA – Dinghy femminile, Medal Race

15.00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri individuale femminile, finale

15.05 VELA – Multihull misto, regate (Ruggero Tita / Caterina Marianna Banti)

15.35 PALLANUOTO – Quarti di finale femminili, Paesi Bassi-Italia

15.43 VELA – Dinghy maschile, Medal Race

17.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschili

17.30 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre femminile, qualificazioni (Italia)

18.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschili

18.15 LOTTA semifinali -50 kg femminile

18.59 CICLISMO SU PISTA – Velocità a squadre maschile, primo turno

19.14 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, primo turno (Italia)

19.30 NUOTO ARTISTICO – Squadre, routine libera (Italia)

19.35 ATLETICA – 400 maschili, semifinali (Luca Sito)

19.55 CICLISMO SU PISTA – Velocità a squadre maschile, finali

19.57 ATLETICA – Lancio del martello femminile, finale (Sara Fantini)

20.15 ATLETICA – Salto in lungo maschile, finale (Mattia Furlani)

20.50 ATLETICA – 1500 maschili, finale (Pietro Arese)

21.00 VOLLEY – Quarti di finale femminili, Italia-Serbia