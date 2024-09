Parigi 2024, Rigivan Ganeshamoorthy al Quirinale: "Notorietà mi mette disagio, voglio vita normale"

"Non so se sarò un punto di riferimento, il tempo darà risposte"

“Non mi sento ancora all’altezza di dare l’esempio non capisco il movimento dietro di me ho un po’ di disagio a gestire la notorietà, spero di ritornare a uscire senza problemi è un po’ pesante, non so se sarò un punto di riferimento, il tempo porterà buone risposte. Sono tornato con il mal di collo, ma non ne ho realizzato l’importanza, preferisco seguire la massa piuttosto che essere il punto”. Lo ha dichiarato la medaglia d’oro ai giochi paralimpci di Parigi 2024 Rigivan Ganeshamoorthy prima della cerimonia di restituzione della bandiera italiana da parte degli alfieri azzurri ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi.