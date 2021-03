Parigi-Nizza, Roglic non si ferma: 2° successo in tre giorni

Continua a dettar legge Primoz Roglic alla Parigi-Nizza. Lo sloveno, in condizioni di forma già invidiabili, non si è lasciato sfuggire l’occasione per centrare la doppietta personale alla “Corsa del sole” e a Biot, sul traguardo della quinta tappa, ha fatto di nuovo la differenza imponendosi allo sprint su un gruppo assottigliatosi lungo le ultime rampe della salita finale.

Alle sue spalle, Cristophe Laporte (Cofidis) e Michael Matthews (Team BikeExchange) si sono dovuti accontentare rispettivamente della seconda e della terza posizione dietro al portacolori della Jumbo-Visma, implacabile e deciso nel non lasciare nemmeno le briciole agli avversari.

Grazie all’exploit odierno Roglic rafforza il proprio primato in classifica generale dove ora si ritrova a gestire 41 secondi su Maximilian Schachmann e 50 su Ion Izagirre mentre Mattia Cattaneo (32° all’arrivo oggi) resta il miglior italiano in 22ª posizione a 2’01” dal fuoriclasse di Trbovlje.

OMNISPORT | 12-03-2021 23:43