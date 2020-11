Parma, Carli: "Chi cerca alibi è un perdente"

Il ds del Parma Marcello Carli, intervendo durante la conferenza stampa di presentazione di Brunetta e Busi, ha fatto un primo bilancio del momento dei ducali dopo i 6 punti nelle prime 7 partite di campionato: “Bilanci non ne faccio, se siamo stati bravi non lo so, io so che siamo un gruppo con grandissimi margini di miglioramento. I punti che abbiamo li teniamo, sono giusti per quanto espresso. Non vengo a dire abbiamo sei punti perché o per come, li abbiamo perché li abbiamo meritati. Il nostro obiettivo è chiaro, con il presidente ci siamo confrontati tanto, per noi è fondamentale la salvezza, perché salvandoci potremo avere un futuro importante fatto di programmazione e di ragazzi che sono destinati a crescere”.

“Liverani sta vivendo con grande passione, questo è il suo modo per aiutarli e in ogni modo ci prova, anche urlandogli nelle orecchie, sempre in modo per aiutarli, non per porsi in maniera di criticare. Lui in testa ha una cosa e vuole portarla avanti. Ho visto un allenatore positivo, che non si è lamentato di nulla e quando siamo partiti per Udine avevamo otto casi Covid e nessuno ha mai pensato di non partire, non vogliamo avere alibi e anche se fossimo in dieci partiremmo comunque. Liverani non si piange addosso, sa che non è stata la situazione migliore ma non è stupido, vede che si può migliorare e noi dobbiamo solo andare in campo e fare un grande allenamento: questa è la strada per crescere”, sono le parole riportate da parmalive.

“Noi cantiere aperto? Se passa come un alibi è la più grande sconfitta che possiamo avere: chi cerca alibi è il più grande perdente che esista. Il cantiere aperto è perché se vuoi fare un quadro e non hai i colori devi aspettare. Il mister è stato molto intelligente, quando ha capito che serviva concretezza per dare forza ai ragazzi lo ha fatto, e ha mostrato di essere intelligente. Volevamo sottolineare che la squadra si è compattata, non abbiamo fatto un calcio spettacolare anche perché non ne avevamo forse le possibilità, ma abbiamo portato a casa roba e punti”.

OMNISPORT | 11-11-2020 19:11