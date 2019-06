Pierluigi Frattali è a un passo dal Bari. Il portiere del Parma non resterà in Emilia ma è invece pronto ad accasarsi in Puglia, alla corte di Aurelio De Laurentiis. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Il calciatore firmerà un contratto triennale con la società biancorossa, neo promossa in serie C e con l'obiettivo di un immediato salto in B.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 20-06-2019 08:47