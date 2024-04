Frosinone-Salernitana, moviola: proteste granata su rigore e secondo gol, il silenzio del Var

La prova dell’arbitro Fourneau nell’anticipo di serie A allo Stirpe analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito in tutto quattro giocatori

Stoppato dopo essere stato contestato in Inter-Cagliari, Fourneau è stato ripescato da Rocchi per questa gara-salvezza ma di terza fascia. Si sta del resto lentamente riprendendo i riflettori il fischietto romano dopo essere stato usato quasi sempre in B. Fourneau aveva al suo attivo in Serie A 40 direzioni, 198 ammonizioni, 3 cartellini rossi per doppio giallo, 4 espulsioni dirette e 14 calci di rigore concessi, vediamo come se l’è cavata ieri allo Stirpe.

I precedenti di Fourneau con Frosinone e Salernitana

Nei precedenti incroci tra il fischietto capitolino e la Salernitana il bilancio era quasi in equilibrio, ovvero di cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, l’ultima poco più di un mese fa all’Unipol Domus di Cagliari contro i sardi (4-2). In questa stagione Fourneau aveva diretto anche il ko interno contro il Milan (1-2) il 4 gennaio 2023. Con il Frosinone invece erano sei i precedenti di Fourneau: due sconfitte (di cui una nella finale playoff di andata di B nel 2019/20 contro lo Spezia), tre pareggi e un solo successo, peraltro ottenuto ai supplementari, contro il Torino in Coppa Italia in questa stagione.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Montemurato con IV Ufficiale Volpi, al VAR Meraviglia e all’AVAR Chiffi, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: 9’ pt Sambia (S), 36’ pt Pierozzi (S), 40’ pt Zortea (F), 5’ st Mazzitelli (F); recuperi: 2’ pt; 3’ st

Frosinone-Salernitana, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 9′ Sambia cintura Valeri ben imbeccato da un cross dalla destra: il contatto è di lieve entità ma per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore e il Var in questo caso non può intervenire. Al 25′ proteste della Salernitana sul secondo gol. La rete è regolare ma, all’inizio dell’azione, Pierozzi si accascia a terra per un problema fisico. I ciociari però non mettono la palla fuori e trovano il raddoppio. Al 37′ segna Vignato ma è in fuorigioco. Al 69′ contatto prolungato tra Ikwuemesi e Okoli: l’attaccante casca in area ma l’arbitro fischia fallo in attacco. Nel complesso troppo fiscale Fourneau in Frosinone-Salernitana.