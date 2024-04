Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:42

90'+3' FINISCE QUI ALLO STIRPE! Colpo salvezza del Frosinone, la Salernitana è aritmeticamente retrocessa in Serie B!22:41

90' FAZIO! Colpo di testa a botta sicura che termina alto con Cerofolini immobile22:38

90' Saranno tre i minuti di recupero22:37

87' Finisce i cambi il Frosinone: entra Gelli per Mazzitelli22:34

85' GOL! FROSINONE-Salernitana 3-0! Gol di Zortea! Ripartenza guidata proprio dall'esterno ex Atalanta che dal limite dell'area infila Costil all'angolino basso! Gara chiusa allo Stirpe!



81' Cross basso di Tchaouna a cercare sul primo Ikwuemesi, il quale per pochissimo non arriva alla deviazione vincente!22:29

80' Pirola! Uscita imperfetta di Cerofolini, Zanoli la rimette in mezzo trovando la sponda di Tchaouna per Pirola il cui tiro però è sbilenco e decolla sopra alla traversa22:28

78' Esce Okoli, al suo posto Monterisi22:25

78' Cuni prende il posto di Cheddira22:25

77' Pronto un doppio cambio nel Frosinone22:25

76' CHE OCCASIONE PER LA SALERNITANA! Proprio il neo entrato Gomis arriva sul secondo palo e colpisce di prima su un cross dalla destra, pallone incredibilmente a lato!22:24

75' Entra anche Gomis nella Salernitana, esce Vignato22:22

73' Barrenechea prova il tiro in controbalzo dal limite, pallone altissimo sulla traversa22:21

71' Problemi per Lirola, al suo posto Di Francesco manda in campo Bonifazi22:18

69' Va giù Ikwuemesi in area dopo un contatto con Okoli, secondo Fourneau però il primo fallo è dell'attaccante della Salernitana22:17

66' È il turno di Zanoli che prende il posto di Sambia. Secondo cambio per la Salernitana22:13

64' Tentativo di Cheddira dal limite, il suo tiro a incrociare termina a lato22:11

62' Imbucata di Soulè a favorire la sovrapposizione di Valeri, il cui cross basso verso Cheddira viene intercettato dalla chiusura in corner di Fazio22:10

59' Buona potenziale chance per Bradaric, il suo tiro dal limite viene però stoppato da Okoli22:07

57' Ritmi bassi in questa fase, il Frosinone sembra non voler forzare adesso22:06

52' Altro gol annullato alla Salernitana! Ikwuemesi aveva segnato sugli sviluppi di un corner, Fourneau fischia però un fallo di Fazio22:00

50' Intervento deciso di Mazzitelli su Coulibaly, ammonito il capitano del Frosinone21:58

47' Partenza subito aggressiva del Frosinone, la squadra di Di Francesco inizia con grande convinzione per cercare rapidamente il gol del 3-021:55

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo di Frosinone-Salernitana!21:53

46' C'è un cambio anche nel Frosinone: problemi per Turati, tra i pali ci sarà Cerofolini21:51

46' Sostituzione nella Salernitana: esce Pierozzi, al suo posto Pasalidis21:50

Con questo risultato la Salernitana sarebbe aritmeticamente retrocessa in Serie B. Alla squadra di Colantuono non basterebbe neanche il pari, solo con una vittoria rimanderebbe la discesa in cadetteria21:38

Tutto facile per il Frosinone in questi primi 45 minuti. La squadra di Di Francesco sblocca la gara già al 10' con il calcio di rigore trasformato perfettamente da Soulè e concesso da Fourneau per una trattenuta di Sambia su Valeri. Il raddoppio arriva un quarto d'ora più tardi ed è frutto di un'ottimo contropiede rifinito ancora da Valeri e finalizzato al meglio da Brescianini. La Salernitana ci prova principalmente con soluzioni dalla distanza che però non impensieriscono più di tanto Turati21:37

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Frosinone in doppio vantaggio all'intervallo!21:34

45' Vengono concessi due minuti di recupero21:31

42' Conclusione centrale di Coulibaly dai venti metri dopo la punizione calciata male da Sambia, blocca con sicurezza Turati21:29

41' Sbracciata di Zortea su Vignato, scatta anche per lui l'ammonizione21:27

38' Aveva segnato Vignato! La posizione del trequartista della Salernitana era però oltre tutti i difensori gialloblù21:26

36' Cartellino Giallo per Pierozzi, trattenuta evidente ai danni di Cheddira21:22

34' Ci prova anche Bradaric dalla distanza, mira imprecisa21:20

33' VIGNATO! Altro contropiede Salernitana, lancio in profondità per l'ex Chievo che viene chiuso all'ultimo dall'ottima uscita bassa di Turati!21:19

31' Tchaouna! Ripartenza veloce della Salernitana, gran giocata di Tchaouna che arriva al limite dell'area e conclude fuori in diagonale21:18

30' Dribbling di Cheddira sulla sinistra, il marocchino cerca la porta ma sulla sua strada c'è l'opposizione di Sambia21:17

28' OCCASIONE SALERNITANA! Cross di Bradaric sul secondo palo, stacco da parte di Coulibaly che manda il pallone di poco a lato!21:15

25' GOL! FROSINONE-Salernitana 2-0! Gol di Brescianini! Contropiede micidiale dei padroni di casa, Cheddira lancia Valeri sulla sinistra, il pallone dell'ex Cremonese è perfetto per l'inserimento di Brescianini che davanti a Costil fa 2-0!



22' Zortea! Servito da Brescianini prova il tiro dal vertice dell'area, deviazione in corner di Pirola21:09

20' Pallone messo in mezzo da Cheddira, nessun compagno riesce ad avventarsi sul pallone21:06

18' Gestisce palla il Frosinone, la Salernitana al momento non ha messo in atto una reazione dopo il gol di Soulè21:05

12' Tchaouna ci prova dalla distanza, nessun problema per Turati che blocca con facilità20:58

10' GOL! FROSINONE-Salernitana 1-0! Gol di Soulè! Freddo dal dischetto l'argentino che spiazza Costil cancellando l'errore contro il Napoli!



9' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Valeri atterrato in area da Sambia, per Fourneau è penalty!21:01

9' Arriva anche il giallo per Sambia20:56

7' Ripartenza di Brescianini fermata da un fischio di Fourneau, che ravvisa un tocco di braccio a inizio azione del centrocampista scuola Milan. Sarebbe stata un'azione molto pericolosa per la Salernitana21:01

4' SOULÈ! Si accende subito l'argentino, che entra in area dalla destra e prova il colpo da biliardo trovando il tocco di Costil a deviare in corner!20:51

SI PARTE! Fischia Fourneau, primo pallone toccato dalla Salernitana!21:01

Squadre in campo allo Stirpe! Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:45

Le scelte di Colantuono: pesa l'assenza per squalifica di Candreva, spazio allora a Vignato sulla trequarti in coppia con Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi. Sambia e Bradaric le frecce sugli esterni, con Basic e Coulbaly a centrocampo. In porta ci sarà Costil, mentre Pirola, Fazio e Pierozzi saranno i tre difensori19:59

Le scelte di Di Francesco: indisponibile Harroui in casa Frosinone, ci saranno Soulè e Brescianini alle spalle di Cheddira, ancora preferito a Kaio Jorge. A centrocampo Mazzitelli e Barrenechea compongono la mediana, mentre Zortea e Valeri agiranno sugli esterni. Dietro ci sarà il terzetto composto da Romagnoli, Okolo e Lirola davanti a Turati19:57

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA: stesso schieramento per i campani, 3-4-2-1 il modulo scelto anche da Colantuono: Costil - Pierozzi, Fazio, Pirola - Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric - Vignato, Tchaouna - Ikwuemesi19:55

FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Turati - Lirola, Romagnoli, Okoli - Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri - Soulè, Brescianini - Cheddira19:53

La direzione di gara è affidata a Francesco Forneaou della sezione di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Fontemurato e dal quarto ufficiale Volpi. In sala Var opereranno invece Meraviglia e Chiffi18:43

Può arrivare questa sera il saluto definitivo della Salernitana alla Serie A. In caso di mancata vittoria infatti, la squadra di Colantuono sarebbe artimeticamente retrocessa in cadetteria. L'ex tecnico dell'Atalanta non è riuscito a risollevare le sorti di una squadra in cui anche Inzaghi prima e Liverani poi avevano fallito. I campani hanno vinto solo due partite in tutto il campionato, l'ultimo successo risale addirittura alla trasferta di Verona dello scorso 30 dicembre20:02

Situazione delicata in casa Frosinone, il positivo rendimento del girone d'andata si è scontrato con quello disastroso del ritorno, e la squadra di Di Francesco è adesso invischiata pericolosamente in zona retrocessione. I padroni di casa sono reduci da tre pareggi consecutivi ma hanno ottenuto solo una vittoria nelle ultime 19 partite (lo scorso 21 gennaio qui allo Stirpe contro il Cagliari)20:00

Benvenuti alla diretta di Frosinone-Salernitana, gara valida per la 34' giornata del campionato di Serie A!18:27