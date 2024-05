Pagelle di Lecce-Atalanta 0-2: De Ketelaere-Scamacca, una coppia da Champions. Che errore di Falcone

Top e flop della partita Lecce-Atalanta, valevole per la 37a giornata di Serie A: i due attaccanti regalano tre punti e qualificazione in Champions alla Dea.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tre punti servivano e tre punti sono arrivati all’Atalanta che espugna lo stadio Via del Mare e porta a casa la qualificazione alla prossima Champions League. Nel primo tempo il Lecce tiene e crea anche qualche occasione. Nella ripresa, però, l’ingresso di De Ketelaere ravviva l’attacco della Dea che colpisce immediatamente proprio col belga. Chiude i conti poco dopo il solito Scamacca. Così i nerazzurri dimenticano il ko in Coppa Italia e si preparano alla finale di Europa League. Pazienza per i salentini, comunque già salvi.

Lecce-Atalanta, la chiave della partita

Il Lecce è già salvo ma vuole congedarsi con onore dal proprio pubblico. L’Atalanta è reduce dal doloroso ko di Coppa Italia ma ha troppo a cui pensare per potersi abbattere. Pochi cambi per Luca Gotti, turnover massiccio invece per lo squalificato Gasperini che ha bisogno dei 3 punti per blindare la Champions. Il primo tempo è equilibrato, con un paio di occasioni per parte.

Nella ripresa entra De Ketelaere e subito sblocca il punteggio con un pallonetto su Falcone in uscita. Poco dopo arriva anche il colpo del ko e lo realizza Scamacca che era stato protagonista anche nell’azione del vantaggio con l’assist di tacco. Da lì poi sostanzialmente la partita finisce, nel senso che non offre mai la sensazione di poter prendere una piega differente. Così i bergamaschi raggiungono l’Europa più importante e non si rovina la festa dei salentini per una salvezza certamente meritata.

Top e flop del Lecce

Pongracic 6,5 Personalità ma anche qualità in uscita palla al piede.

Gallo 6,5 Dorgu ruba certamente più l'occhio però il terzino palermitano è una freccia continua.

Ramadani 5,5 Stagione positiva, ma pomeriggio non al top per il regista giallorosso.

Krstovic 5,5 Non riesce a creare fastidio ai nerazzurri.

Non riesce a creare fastidio ai nerazzurri. Falcone 5 Portiere sottovalutato, anche oggi fa buone cose. Solo che l’uscita nel gol di Scamacca è da censura.

Top e flop dell’Atalanta

Scamacca 7 Giocatore fondamentale per la Dea. L’assist per CDK è delizioso, il gol fortunato.

De Ketelaere 7 Assente ingiustificato in coppa, stavolta entra e sblocca.

Assente ingiustificato in coppa, stavolta entra e sblocca. Pasalic 6,5 Mediano, trequartista, regista, metronomo: a centrocampo fa tutto.

Miranchuk 6 Si muove molto e bene: la sua posizione infastidisce il Lecce. Però manca sempre qualcosa nell'ultimo passaggio se non dal piazzato sul quale arriva l'assist per il 2-0.

Si muove molto e bene: la sua posizione infastidisce il Lecce. Però manca sempre qualcosa nell’ultimo passaggio se non dal piazzato sul quale arriva l’assist per il 2-0. Touré 5,5 45 minuti poco incisivi.

Lecce-Atalanta: il tabellino del match

MARCATORI: 48′ De Ketelaere, 53′ Scamacca (A)

LECCE (4-4-2): Falcone – Gendrey (29′ Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo – Gonzalez (dal 55′ Oudin), Berisha (dal 55′ Blin), Ramadani (dall’83’ Rafia), Dorgu (dal 55′ Pierotti) – Krstovic, Piccoli. A disp. Brancolini, Samooja, Borbei, Almqvist, Esposito, Burnete, Touba, Samek. All. Luca Gotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso – Toloi, Hien, Bonfanti (dal 75′ Bakker)– Hateboer, Pasalic (dal 68′ Adopo), Scalvini, Zappacosta (dal 46′ Ederson) – Miranchuk – Touré (dal 46′ De Ketelaere), Scamacca (dal 62′ Djimsiti). A disp. Carnesecchi, Rossi, Lookman, Ruggeri, Mendicino. All. Tullio Gritti (Gasperini squalificato).

ARBITRO: Antonio Rapuano sez. Rimini (Passeri-Costanzo; IV Giua; VAR Chiffi-La Penna).

AMMONITI: al 26′ Hateboer, al 37′ Toure, al 45′ Pasalic, al 66′ Toloi (A)

RECUPERO: 1′ pt; 3′ st