Ha bisogno dei tre punti per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, invece, l'Atalanta, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Vincendo oggi, infatti, la Dea si porterebbe a un solo punto di distanza proprio dai bianconeri e dal Bologna, ma soprattutto sarebbe certa del quinto posto, in virtù del vantaggio negli scontri diretti con la Roma.

Tante novità, invece, in casa Atalanta, con Gian Piero Gasperini che deve fare a meno di Kolasinac, Holm e De Roon, oltre a non poter contare sullo squalificato Koopmeiners. Si rivede Musso in porta, con Toloi e Bonfanti titolari in difesa. Scalvini avanza in mediana al fianco di Pasalic, con Ederson in panchina. Sulle fasce Hateboer e Zappacosta vincono il ballottaggio a tre per due maglie con Ruggeri, mentre l'attacco è formato da Miranchuk, Touré e Scamacca. Partono fuori sia De Ketelaere che Lookman.