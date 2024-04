Pagelle di Frosinone-Salernitana 3-0: Soulé, Brescianini e Zortea mandano i campani in B. Flop Sambia

Top e flop della partita Frosinone-Salernitana, valevole per la 34° giornata di Serie A 2023/2024: pratica chiusa in 25 minuti dai gialloblù con gli spunti degli esterni e le firme dei due trequartisti. I granata regalano un tempo poi crescono senza trovare la via del gol.

Pubblicato: 26-04-2024 22:43