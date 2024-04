Situazione delicata in casa Frosinone, il positivo rendimento del girone d'andata si è scontrato con quello disastroso del ritorno, e la squadra di Di Francesco è adesso invischiata pericolosamente in zona retrocessione. I padroni di casa sono reduci da tre pareggi consecutivi ma hanno ottenuto solo una vittoria nelle ultime 19 partite (lo scorso 21 gennaio qui allo Stirpe contro il Cagliari)20:00

Può arrivare questa sera il saluto definitivo della Salernitana alla Serie A. In caso di mancata vittoria infatti, la squadra di Colantuono sarebbe artimeticamente retrocessa in cadetteria. L'ex tecnico dell'Atalanta non è riuscito a risollevare le sorti di una squadra in cui anche Inzaghi prima e Liverani poi avevano fallito. I campani hanno vinto solo due partite in tutto il campionato, l'ultimo successo risale addirittura alla trasferta di Verona dello scorso 30 dicembre20:02