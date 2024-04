F1, caso Horner: Newey lascia Red Bull, l'indiscrezione. Futuro in Ferrari o Mercedes?

Arriva una indiscrezione clamorosa su Adrian Newey: il progettista più vincente della F1 pare sia pronto a lasciare Red Bull. Ferrari, Mercedes e Aston Martin destinazioni ipotizzate

I riverberi del caso Christian Horner continuano a propagarsi anche quando sembrava che le cose si fossero più o meno sistemate. Ma sotto le cenere covano ancora braci ardenti, come dimostra l’indiscrezione che vorrebbe una pedina importante nello scacchiere di Red Bull quale è Adrian Newey pronto a lasciare il team.

I motivi che spingerebbero Newey a lasciare Red Bull

Il progettista più vincente della F1, le cui auto hanno fatto incetta di titoli mondiali tra costruttori e piloti, pare abbia accusato il colpo del clima turbolento che si è venuto a creare nella scuderia negli ultimi mesi. Come riportano sia la BBC che Auto Motor und Sport, l’ingegnere è pronto a concludere un rapporto di lavoro iniziato nel 2006, stanco ormai della lotta tra guelfi e ghibellini all’interno di Red Bull.

Nonostante Horner sia rimasto sulla tolda di comando dopo le accuse di presunti comportamenti molesti e inappropriati nei confronti di una dipendente (accuse da cui è stato scagionato dopo una controversa indagine interna), le scorie di questa storiaccia hanno destabilizzato la scuderia, con la divisione tra fazioni – la parte austriaca da una parte, con Helmut Marko vicino ai Verstappen (ma anche Mark Matschitz e l’ad Oliver Mintzlaff) e dall’altra quella della proprietà thailandese, che sostiene il team principal – a rendere a quanto pare irrespirabile l’aria nel team.

Il contratto di Newey è in scadenza a fine 2025, ma dalla Germania si vocifera che possa rescindere prima. Anche a causa, e riportiamo altri spifferi, della volontà di Horner di spostare (per motivi legati al budget cap) il progettista allo sviluppo dell’Hypercar RB17 destinata ad essere commercializzata, e il cui debutto è previsto per il 2026.

Il futuro di Newey sarà in Ferrari?

Tutte queste indiscrezioni danno forza ad una ipotesi che aleggia da tempo, ovvero che Ferrari dopo l’ingaggio di Lewis Hamilton dal 2025 (seppur a prezzo di rinunciare ad un Carlos Sainz che quest’anno sta dimostrando di non essere un pilota così facilmente sacrificabile) intenda sbancare assicurandosi uno come Newey.

Ma per Newey ci sarebbero anche Mercedes ed Aston Martin

E secondo FormulaPassion tra il progettista e Maranello i contatti sono continui. Corrispondenza di amorosi sensi o semplice confronto senza impegno alcuno? Si vedrà, considerando anche le altre pretendenti per l’ingegnere attualmente in Red Bull, come Aston Martin e, soprattutto, Mercedes. E in tal caso Newey potrebbe essere la chiave per assicurarsi in scuderia anche Max Verstappen.

La smentita della Red Bull

La smentita della Red Bull non si fa attendere e arriva immediato con un comunicato in cui afferma di “non essere a conoscenza di alcuna comunicazione da parte di Adrian Newey che notifichi la sua intenzione di lasciare la squadra di Milton Keys”. La conferma arriva però dalla fonte attendibile della BBC che riferisce che nonostante un contratto in scadenza nel 2025, Newey avrebbe già annunciato la sua decisione ai vertici della Red Bull.