Milan, Conte è il sogno dei tifosi: un like su Instagram scatena l’euforia. Ma anche il Napoli non molla la presa

Antonio Conte è diventato l’oggetto del desiderio di due tifoserie: i fan di Milan e Napoli sperano che il tecnico salentino possa sedere sulla propria panchina. E un “like” scatena l’entusiasmo

“Conte al Milan” non è una notizia ma un invito. E’ quello che i tifosi rossoneri hanno deciso di rivolgere al tecnico salentino. Sono mesi che è partito il “tam tam” a mezzo social e con la serie A che sta giungendo alle sue giornate decisive, la voglia di futuro si fa sempre più forte. Ma la voglia di Conte non è solo rossonera, visto che anche in casa Napoli l’argomento è dibattuto da mesi.

Milan, i tifosi chiamano Antonio Conte

L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan non sta finendo nel migliore dei modi. Il tecnico, che ai rossoneri ha portato uno scudetto ed è stato protagonista di un coro che ha riecheggiato per un’intera estate (“Pioli is on fire”, ndr), sembra essere diventato il capro espiatorio della stagione sottotono del Diavolo. I rossoneri hanno ancora un secondo posto da difendere in questo finale di stagione a cominciare dalla sfida contro la Juventus ma lo sguardo dei tifosi è già proiettato al futuro.

Nel corso delle ultime settimane i tifosi del Milan hanno rotto gli indugi, hanno provato a comprare una pagina della Gazzetta dello Sport e bombardano i social con centinaia di messaggi per chiedere l’arrivo in panchina del tecnico salentino, ritenuto l’uomo giusto per provare a dare battaglia a un’Inter che in questo momento sembra essere qualche passo avanti e non solo per la vittoria dello scudetto.

Conte: il like che scatena l’entusiasmo

Antonio Conte in questo momento sembra vivere a distanza di anni luce dal mondo del calcio. Chi gli sta intorno racconta la sua voglia di tornare ad allenare e di farlo in Italia ma lui al momento sembra non lanciare nessun segnale preciso. Su Instagram le foto postate dall’ex allenatore del Tottenham fanno il pieno di like ma soprattutto di richieste e in un uno degli ultimi scatti pubblicati, Conte ha messo un “like” a una pagina milanista che lo invitava a sedere sulla panchina del Milan. Tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei tifosi rossoneri che puntano solo a questo obiettivo al punto da mettere completamente da parte il suo passato tra Juve e Inter.

Napoli alla carica: Conte è sempre l’obiettivo

Ma se Milano chiama, Napoli non è da meno. Da parte dei tifosi azzurri non c’è forse la stessa insistenza nel richiedere l’arrivo di Antonio Conte ma anche nella giornata di oggi le notizie riguardanti un presunto accordo tra la società del presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico salentino si sono andate moltiplicandi. Sono arrivate anche notizie di un accordo ormai alle fasi conclusive. Il giornalista Rai, Ciro Venerato, ha parlato di una trattativa in dirittura d’arrivo con Conte che sarebbe pronto a firmare un contratto triennale. Le speranze dei tifosi però non sono altissime visto il temperamento spesso fumantino del presidente De Laurentiis e ci sono dubbi sulla volontà di Conte di prendere tra le mani una squadra, che dopo lo scudetto, ha avuto una stagione molto complicata.