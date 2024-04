Milan, il tifoso Pozzecco preferisce Pioli a Conte: pioggia di critiche sul web

Il c.t. dell’Italbasket dal cuore rossonero spera che l’allenatore dello scudetto 2022 venga confermato sulla panchina milanista: i social network si ribellano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Stefano Pioli meglio di Antonio Conte per la panchina del Milan: questo il parere di Gianmarco Pozzecco, c.t. dell’Italbasket e grande tifoso rossonero, che come sua abitudine va controcorrente sul tema dell’allenatore della prossima stagione. Per lui una pioggia di critiche sul web.

Milan, Pozzecco difende il lavoro di Pioli

“Io ho tante simpatie nello sport e una di queste è per Stefano Pioli”. Così Gianmarco Pozzecco risponde ai giornalisti che gli chiedono chi si augura di vedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Il c.t. dell’Italbasket, infatti, è un noto tifoso rossonero. “Una cosa che mi piace nello sport è che si può ribaltare ogni tipo di pronostico – ha poi spiegato Pozzecco -, il fatto che una situazione negativa possa diventare positiva è meraviglioso ed è quello che è successo al Milan. Da quando è arrivato Pioli è successo questo: abbiamo vinto lo scudetto e lui ha fatto un lavoro straordinario. Bisogna essere equilibrati nel giudicare il lavoro di un allenatore e secondo me Pioli ha fatto un grandissimo lavoro al Milan, questo gli va riconosciuto. Adesso l’Inter è più forte, ma magari il Milan si attrezza un po’ di più e con Pioli in panchina rivince lo scudetto. Diciamo che ci ha fatto vedere un bel calcio”.

Milan: Pozzecco preferisce Pioli a Conte

Pozzecco ammette di preferire l’ipotesi della conferma di Pioli anche all’arrivo di un tecnico come Antonio Conte, la prima scelta della maggior parte dei tifosi del Milan per la prossima stagione. “Conte a me piace come allenatore, ma capisco poco di pallacanestro, figuratevi di calcio… – ha continuato Pozzecco col consueto tono ironico – Conte è un allenatore straordinario, penso che farebbe comodo al Milan e penso che anche lui possa essere contento di ricevere una proposta dal Milan. Una volta ci avrebbe pensato il buon Galliani a prendervi in giro con notizie false, lui è uno dei maestri in assoluto nel mondo del calcio, io non sono in grado. Conte è bravo, ma io andrei avanti con Pioli”.

I tifosi del Milan all’attacco di Pozzecco per le parole su Pioli

Con le sue parole, Pozzecco s’è attirato le critiche di buona parte dei tifosi del Milan, decisi ormai a voltare pagina dopo l’esperienza di Pioli allenatore. “Caro Pozzecco, è per questo che fai l’allenatore di basket…”, il commento di Devix su X. “Pozzecco può essere tifoso quanto vuole ma è evidente che non guarda le partite da ormai più di un anno, altrimenti non direbbe certe cose”, la tesi di Oliviero. “Poz sei un grande, ma occupati di basket”, l’invito di Mattia. “Un altro piolista… siamo pieni”, scrive infine Aria.