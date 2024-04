Milan, l’iniziativa dei tifosi: Conte in versione Matrix al posto di Pioli ma la Gazzetta dello Sport dice no

La pazienza dei tifosi del Milan per Stefano Pioli è finita: i fan rossoneri pronti ad acquistare una pagina della Gazzetta dello Sport per chiedere l’arrivo di Antonio Conte, in versione Neo

I tifosi del Milan provano a prendere in mano la situazione. Benché gran parte degli addetti ai lavori siano tutti concordi sull’addio di Stefano Pioli al termine di questa stagione, i fan rossoneri non vogliono perdere tempo e provano a mettere sotto pressione la società anche nella scelta al nuovo tecnico con Antonio Conte, scelto come uomo della “provvidenza”.

L’iniziative dei tifosi del Milan

Le voci, in quello che sui social si chiama il “Milan Twitter”, si susseguono da diversi giorni. I tifosi rossoneri erano pronti a un intervento importante e dopo l’eliminazione dall’Europa League hanno provato a comprare una pagina della Gazzetta dello Sport per chiedere l’arrivo di Antonio Conte in panchina al posto di Stefano Pioli, che da tempo è nel mirino di una parte della tifoseria rossonera.

La veste scelta dai tifosi per questa richiesta che punta verso il tecnico salentino è quella che richiama il film cult “Matrix” con Antonio Conte che veste i panni che furono di Keanu Reeves, cioè quelli di Neo capace di diventare l’erore dell’umanità contro le macchina. Grafica già pronta per essere inviata alla Gazzetta dello Sport, anche il bonifico per comprare la pagina pubblicitaria era già stato pagato prima che il quotidiano sportivo decidesse di fare un passo indietro.

Le accuse a Stefano Pioli

Nella grafica preparata dai tifosi del Milan si leggono anche le accuse dei rossoneri nei confronti di Stefano Pioli. Da quelle che dovrebbero essere le stringhe di codice arrivano messaggi molto chiari nei confronti dell’attuale tecnico del Milan e tra le colpe chi sono i derby persi, gli infortuni, i 64 gol subiti quella che viene definita la “catapulta 5-0-5”, un modo ironico per prendere in giro alcune idee dell’allenatore che sulla panchina del Diavolo ha conquistato anche uno scudetto.

Conte: l’uomo della provvidenza

Al centro dell’immagine Antonio Conte in versione Matrix con un messaggio chiaro anche per l’ex tecnico di Juventus e Inter: “Senza di te non andremo lontano”. Ma di sicuro il tecnico salentino non è l’unico sulla lista di Zlatan Ibrahimovic. Dalle voci che trapelano da Milanello, sarà lo svedese a fare quella che potrebbe essere la scelta più importante in vista della prossima stagione. Ma nel taccuino dell’ex attaccante ci sarebbe anche Thiago Motta (che piace tanto anche alla Juve) ma anche l’ex Roma, Fonseca.