Anticipi e posticipi: Napoli-Roma si gioca domenica alle 18, Juve-Milan sabato

La Lega ha diramato il comunicato con il programma della prossima giornata dopo la decisione del club giallorosso sul match del Maradona

L’attesa è finita. Con un ritardo di oltre 24 ore rispetto alla scadenza inizialmente annunciata la Lega ha diramato il comunicato con il programma completo della prossima giornata di serie A completo di anticipi e posticipi. Il ritardo era dovuto alla situazione della Roma, costretta – suo malgrado – a recuperare i 18′ che restano della partita con l’Udinese che fu sospesa al 72′ per il malore di Ndicka nella giornata di giovedì 25 aprile alle 20, nonostante avesse chiesto un rinvio per arrivare più riposata alla semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen del 2 maggio. Al club di Friedkin è stato concesso di decidere data e orario della partita di Napoli, che si giocherà domenica 21 aprile alle 18.

Polemica senza fine sul recupero di Udinese-Roma

La presa di posizione della Lega, che ha voluto applicare il regolamento che prevede che una gara sospesa venga recuperata nella prima data utile, aveva mandato su tutte le furie il club di Friedkin e i tifosi, che si sono sentiti danneggiati e per niente tutelati. C’era da decidere se rischiare di arrivare alla partita di Napoli con pochissimo riposo (giocando sabato sera) per consentire un miglior recupero per l’Europa League o trovare una situazione di equilibrio, accettando di giocare domenica. Ha prevalso questa seconda soluzione.

La 34esima giornata con anticipi e posticipi

Sabato alle 18 ci sarà il big-match Juventus-Milan, il posticipo di domenica sera sarà Fiorentina-Sassuolo, la giornata si chiude lunedì sera con Genoa-Cagliari. L’Inter gioca sabato alle 15 per evitare che la squadra di Inzaghi, qualora non dovesse superare il Milan nel derby, possa vincere il tricolore “sul divano” e per garantire la festa scudetto Questo il quadro completo:

Venerdì 26

Frosinone-Salernitana ore 20.45

Sabato 27

Inter-Torino ore 15

Lecce-Monza ore 15

Juventus-Milan ore 18

Lazio-Verona ore 20.45

Domenica 28

Bologna-Udinese ore 15

Napoli-Roma ore 18

Atalanta-Empoli ore 18

Fiorentina-Sassuolo ore 20.45

Lunedì 29

Genoa-Cagliari ore 20.45