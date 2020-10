Parma, due calciatori 'ripositivizzati' al Covid-19

Continuano i problemi che legano il Covid-19 al calcio. Una delle squadre più colpite è stata ed è ancora il Parma, che annuncia due nuovi casi di positività, che poi sono due vecchie positività.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatori che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.

Come sempre non sono stati comunicati i nomi dei calciatori. Nella lista dei convocati per la sfida contro l’Inter non ci sono Bruno Alves e Scozzarella, oltre a Simone Colombi e Nicolussi Caviglia, infortunati.

Contro l’Inter mister Liverani avrà quindi qualche problema di formazione, come tra l’altro già successo quasi sempre nelle ultime giornate di Serie A.

OMNISPORT | 30-10-2020 22:01