Parma, sorpresa in vista per la ripresa del campionato

Il Parma è pronto per riprendere il campionato, per cancellare il ricordo della sconfitta interna con la Spal che ha preceduto la lunga sosta e per inseguire il sogno di agganciare un posto nella prossima Europa League.

Per raggiungere l'obiettivo Roberto D'Aversa potrebbe contare su una freccia in più del calibro di Roberto Inglese. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, l'attaccante dovrebbe tornare a disposizione entro la fine di giugno dopo la lunghissima assenza dovuta all'operazione subita a gennaio in Finlandia e causata da una lesione di alto grado alla giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra.

I medici sono pronti a seguire passo dopo passo il ritorno in campo di Inglese, ma i tifosi del Parma potrebbero tornare ad applaudire presto l'ex Chievo.

SPORTAL.IT | 30-05-2020 20:11