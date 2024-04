La prova dell’arbitro Pairetto nella gara del BluEnergy Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto piemontese ha ammonito un altro giocatore

Dopo un turno in castigo (aveva deluso in Napoli-Atalanta ed è stato solo al Var in Cagliari-Atalanta) Pairetto era stato scelto da Rocchi per Udinese-Roma che fu sospesa ed è stato riproposto per il recupero. Vediamo come se l’è cavata al BluEnergy Stadium ieri il fischietto piemontese nei 18′ rimasti da giocare.

I precedenti di Pairetto con Udinese e Roma

Per l’arbitro della sezione di Nichelino è stata la sedicesima partita ufficiale con la Roma, la quattordicesima in Serie A. Nei 13 precedenti in campionato la squadra giallorossa aveva ottenuto sette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Nelle 13 partite in Serie A con Pairetto la Roma aveva ricevuto 36 cartellini gialli e 3 cartellini rossi per somma di ammonizioni (nessuna espulsione diretta quindi). Inoltre, l’arbitro aveva fischiato un rigore a favore dei giallorossi e tre contro.

L’ultimo precedente con Pairetto era stato però in Coppa Italia, negli ottavi di Coppa Italia di questa stagione contro la Cremonese (sfida vinta per 2-1 dalla Roma). Anche l’Udinese aveva già incontrato 13 volte Pairetto in Serie A. Nei 13 precedenti, i friulani avevano ottenuto tre vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. L’ultima vittoria risaliva alla stagione 2018-19, nelle successive 6 gare con Pairetto l’Udinese non aveva più vinto. Da Pairetto friulani avevano ricevuto 25 ammonizioni, 2 espulsioni, 0 rigori a favore e 5 contro.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori in tutto

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Laudato con Rapuano IV uomo, Aureliano al Var e Di Paolo all’Avar, gli stessi della gara sospesa, l’arbitro aveva ammonito nella gara sospesa tre giocatori, nessuno della squadra di De Rossi: 31′ Kamara (U), 58′ Bijol (U), 66′ Payero (U) e nel recupero di ieri il romanista Karsdorp.

Udinese-Roma, i casi da moviola

Nei 18′ di recupero da segnalare all’81’ le proteste della Roma per l’occasione sprecata da Lucca ma l’attaccante friulano non era in fuorigioco. Al 4′ di recupero va giù in area Payero su un intervento di Pellegrini: non c’è rigore. Giusta la decisione di Pairetto che ha ben diretto Udinese-Roma.