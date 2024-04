Lotito al veleno su Ndicka: "Udinese-Roma rinviata per un codice giallo, si poteva completare in serata"

Il presidente della Lazio caustico sul rinvio della sfida tra Udinese e Roma: match che si poteva completare già in serata, una volta avute rassicurazioni su Ndicka.

Le proteste della Roma per la data del recupero dei venti minuti con l’Udinese? Esagerate. E comunque immotivate. Parola di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è intervenuto a modo suo sul caso Ndicka, derubricando a piagnistei le lamentele di marca giallorossa per la decisione di programmare nella serata del 25 aprile il completamento del match sospeso domenica scorsa per il malore occorso al difensore. A rigor di logica, spiega Lotito, si è trattato di un incontro sospeso “per un codice giallo”. E che volendo, si sarebbe potuto – anzi dovuto – completare la sera stessa, una volta appurato che Ndicka non aveva accusato il temuto infarto.

Udinese-Roma, Lotito tranchant sul recupero

A riportare le caustiche dichiarazioni di Lotito, rilasciate nel corso di un convegno politico, è l’autorevole quotidiano La Stampa. “Diciamola tutta, hanno fermato una partita per un codice giallo“, la considerazione tranchant del senatore e numero uno della società biancoceleste. “Le prime diagnosi avevano parlato di infarto?Ma allora si poteva ricominciare a giocare la sera stessa“. Secondo Lotito, infatti, non ci sarebbe stata alcuna necessità – nè fretta – per la Roma di lasciare il Friuli quella sera stessa. Anzi, dopo la corsa in ospedale da Ndicka, la squadra di De Rossi avrebbe dovuto riprendere la via dello stadio, per completare il match coi bianconeri di Cioffi.

