Pagelle Genoa-Lazio 0-1: la decide Luis Alberto, che segna e mostra lo stemma. Ekuban sprecone

Top e flop della sfida valida per la 33esima giornata di Serie A: Retegui fa a sportellate, non incide Gudmundsson. Gol decisivo del "Mago" che vuole andar via da Roma.

Pubblicato: 19-04-2024 20:34