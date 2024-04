Juventus beffata, Felipe Anderson va al Palmeiras: i motivi della scelta, l’ironia dei brasiliani

In una manciata di minuti: Felipe Anderson annuncia l'addio alla Lazio, TuttoSport lo dà in prima alla Juve, ma il Palmeiras ne annuncia l'acquisto

Le strade del calciomercato – si sa – sono infinite. L’imperativo è mai dare nulla per scontato. Mai. Perché può capitare un calciatore sia associato a una squadra per poi finire all’altro capo del mondo. È successo a Felipe Anderson: sembrava fosse destinato a legarsi alla Juventus per tre anni, invece, arriva a sorpresa l’annuncio del Palmeiras. Con tanto di beffa per TuttoSport, che aveva dedicato la prima pagina al colpo (sfumato) della Signora.

Felipe Anderson alla Juventus? No, va al Palmeiras

Tutto in una manciata di ore. In scadenza di contratto con la Lazio, ieri in serata Felipe Anderson si è affidato ai social per annunciare l’addio alla capitale. “Non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione” ha scritto assicurando che “continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia”. Tutto lasciava presagire che fosse il preludio all’accordo con la Juventus. Almeno, ne era sicuro il quotidiano TuttoSport. Invece poco dopo è arrivato l’annuncio a sorpresa del Palmeiras. Dunque, ritorno in Brasile per il 31enne ex Santos, che dal primo luglio sarà un nuovo calciatore del Verdão. Sulla sua decisione – a quanto pare – hanno pesato motivi familiari.

Caos Felipe Anderson: TuttoSport lo dava per certo alla Juve

Poco dopo che TuttoSport aveva battuto la prima pagina oggi in edicola titolando “Felipe e uno!”, annunciando il brasiliano come primo colpo della Juventus in vista della prossima stagione, è arrivato il comunicato del Palmeiras che ha sollevato un autentico polverone. La prima del quotidiano sportivo è stata quindi cambiata in corsa puntando su Chiesa, ma ormai la frittata era fatta. Già, la copertina di TuttoSport dedicata a Felipe Anderson è diventata virale perfino in Brasile, dove è stata ripresa da diversi canali social. Innumerevoli i commenti, per lo più ironici, anche da parte dei sostenitori del Verdão. “In redazione rotolano teste” punzecchia su Twitter Calciopedia.

Felipe Anderson al Palmeiras: via agli sfottò, social scatenati

Serata rovente sul fronte Roma-Torino-San Paolo. E il web non poteva non scatenarsi, specie in seguito alla notizia data in prima da TuttoSport, poi smentita pochi minuti dopo dal Palmeiras. “Attendiamo con trepidazione di scoprire chi sarà il secondo” ironizza su X Sneijderismo. “Hanno cambiato la prima pagina in fretta e furia” aggiunge Vincenx. “E poi ci si chiede perché nessuno compra più i giornali” scrive b3ztra. Ma c’è chi, come Filippo, interviene a difesa del quotidiano. “Le prime pagine vengono mandate a tv e siti alle 23:30, la notizia del Palmeiras è uscita a mezzanotte. Quanti davano Felipe Anderson alla Juventus? Tutti, da mesi”.

Come hanno reagito i tifosi della Juventus al mancato colpo

I tifosi della Juventus non sembrano affatto dispiaciuti di aver perso Felipe Anderson. “Intanto abbiamo scansato Felipe Anderson. Io non ci ho mai creduto, perché non è il tipo di giocatore che ci serve o comunque non una priorità, e noi lavoreremo solo sulle priorità, dato che sono tante. Uno smacco anche per i tanti esperti di calciomercato, che lo davano fatto da mesi” commenta Cuore Gobbo. “O Giuntoli è un sopravvalutato oppure è un grande stratega” scrive Giuseppe in riferimento all’affare Anderson. “Meglio così, non ci servono giocatori in fase calante” chiosa Matteo.