Parma, tutto aperto per Barrow

Il Parma ha chiesto informazioni all'Atalanta per l'attaccante gambiano Musa Barrow. Lo riporta Sky. La Dea avrebbe per il momento detto no ai crociati, ma le due parti potrebbero rincontrarsi più avanti.

Il giocatore partirà in ritiro con la squadra di Gian Piero Gasperini, che lo valuterà e deciderà personalmente il suo futuro nelle prossime settimane: la porta resta quindi aperta per un possibile trasferimento in Emilia del classe 1998.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 08:38