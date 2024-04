Napoli, arriva l’annuncio di De Laurentiis: ritiro estivo a Dimaro

Importante comunicazione per i tifosi da parte del presidente del club partenopeo in attesa della svolta sul prossimo allenatore degli azzurri

Non sappiamo ancora quale allenatore guiderà la rifondazione del Napoli dopo la delusione della stagione al termine, ma una certezza c’è: il nuovo tecnico lavorerà ancora in ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole. L’ha ufficializzato il club del presidente Aurelio De Laurentiis, spiegando che il ritiro inizierà l’11 luglio.

Napoli ancora in ritiro a Dimaro Folgarida

Che punti allo scudetto o alla rifondazione dopo un’annata no, il Napoli non riesce a rinunciare a trascorrere parte della sua estate a Dimaro Folgarida. La località della Val di Sole sarà la sede anche del prossimo ritiro degli azzurri: la 13a volta del Napoli a Dimaro prenderà il via l’11 luglio e si concluderà il 21 luglio.

Napoli, De Laurentiis annuncia il ritiro a Dimaro

“Il ritiro in Trentino, nella splendida cornice della Val di Sole rappresenta ormai una tappa fondamentale e imprescindibile dell’inizio della stagione azzurra”, ha commentato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul sito ufficiale della società.

“Siamo felici che questo connubio si rinnovi – ha aggiunto De Laurentiis – , a conferma del forte legame, ormai consolidato nel tempo, che esiste tra il Club azzurro e Dimaro Folgarida. La Val di Sole è l’ideale per la preparazione di una squadra di calcio e allo stesso tempo offre il massimo comfort per tutti i tifosi che ogni anno, in numero sempre più crescente, accompagnano questa prima tappa della stagione”.

Napoli, Conte e Pioli in pole per la panchina

Resta ora da sciogliere il nodo riguardante l’allenatore che guiderà il Napoli nella prossima stagione e, dunque, anche nel ritiro di Dimaro. Le quotazioni di Antonio Conte e Stefano Pioli restano alte, più dietro Gian Piero Gasperini seguito da Vincenzo Italiano, che però sembra ormai lontano dal Napoli.