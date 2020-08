Alexandre Pato è attualmente senza squadra. L’attaccante trentenne ex Milan si è svincolato a parametro zero dal San Paolo, e sta cercando una nuova squadra per la prossima stagione.

Secondo le indiscrezioni, il Papero potrebbe tornare all’Internacional di Porto Alegre, il club dove si è affermato, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto. Secondo Sky, il giocatore sogna un possibile ritorno in Italia.

OMNISPORT | 20-08-2020 16:02