Pechino 2022, bronzo per Visintin nello snowboardcross

10-02-2022 09:08

L’Italia torna sul podio a Pechino 2022 dopo la giornata senza medaglie di mercoledì 9 febbraio.

A portare in alto i colori azzurri è Omar Visintin, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale dello snowboardcross maschile, chiudendo alle spalle dell’austriaco Alessandro Haemmerle e del canadese Elito Grondin, battuto al fotofinish.

Per l’Italia si tratta dell’ottava medaglia a Pechino 2022, la prima in assoluto nella storia dello snowboardcross maschile. Per Visintin del risultato più prestigioso di una carriera che, a 32 anni, lo aveva già visto sul podio a squadra ai Mondiali di snowboardcross di Park City 2019.

L’azzurro, dominatore del proprio ottavo di finale e primo anche nel quarto di finale, è stato autore di una prova impeccabile dal punto di vista tattico nell prosecuzione della giornata, chiudendo al secondo posto la semifinale alle spalle dell’austriaco Lueftner.

Ottavo posto per l’altro italiano Tommaso Leoni, eliminato in semifinale e crollato nella small final.

Fuori in semifinale Lorenzo Sommariva mentre Filippo Ferrari è caduto durante le quaificazioni rimediando un brutto infortunio alla spalla.

