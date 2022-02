Pechino 2022, Donaggio in finale nel Big Air

07-02-2022 11:03

A Pechino 2022 arrivano buone notizie per l’Italia dal freestyle, ma solo in campo maschile.

Leonardo Donaggio si è infatti qualificato per la finale del Big Air. Il 18enne veneziano, l’atleta più giovane di tutta la spedizione azzurra in Cina, ha chiuso le qualificazioni al 10° posto con il punteggio di 170.50. Una performance di tutto rispetto per il Leo, che dopo il primo run era addirittura quarto con 90.25.

Tra le donne invece Silvia Bertagna non ha superato le qualificazioni. La 35enne di Bressanone ha concluso la propria prova al 25° posto e non ha potuto prendere parte al terzo run dopo aver rimediato due cadute nelle prime due sessioni.

“Silvia sta bene, è un po’ ammaccata, ma non ha riportato nessuna conseguenza seria – ha dichiarato il responsabile settore Coppa del mondo Valentino Mori – Stava facendo bene, ma purtroppo ha sbagliato il primo salto cadendo così come nel secondo”.

OMNISPORT