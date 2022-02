Pechino 2022: due medaglie per i fratelli Boe in 10 km sprint biathlon

12-02-2022 11:47

Storico doppio podio per i fratelli norvegesi Boe nella 10 km sprint del biathlon dei Giochi olimpici di Pechino 2022. L’oro, con un errore nel poligono in piedi, l’ha vinto il minore ma più titolato dei due, Johannes Thingnes, già campione olimpico dell’individuale a Pyeongchang 2018 nonché plurivincitore di titoli mondiali e Coppe del Mondo, mentre al maggiore Tarjei, sempre con un errore in piedi, è andato il bronzo, a 38”9 dal fratellino.

L’argento l’ha conquistato, staccato di 25”5 da Johannes, il dominatore della stagione di Coppa del Mondo, il francese Quentin Fillon Maillet, autore anch’egli di un errore ma nella prima sessione di tiri a terra. Per 1”7 è rimasto fuori dal podio, quarto come nell’individuale, il russo Maxim Tsvetkov, al quale non sono bastati due poligoni immacolati. Quattordicesimo con due errori il migliore degli azzurri, Lukas Hofer, ventitreesimo Thomas Bormolini, trentesimo Dominik Windisch, sessantunesimo Tommaso Giacomel.

