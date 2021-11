Pechino 2022 e il caso Tam Tam nel basket: Malagò si espone

15-11-2021 18:45

Alle Olimpiadi invernali l’Italia stupirà come a Tokyo 2020. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto al convegno organizzato da RCS Academy su ‘I piani per la Ripartenza’, ha mandato questo messaggio: “Pechino? Io penso che faremo meglio dell’Olimpiade in Corea, quando abbiamo vinto 10 medaglie e 3 d’oro. Siamo competitivi, ne vedremo delle belle”.

Tornando sui trionfi di Tokyo, Malagò ha aggiunto: “In Giappone abbiamo fatto molto bene, mai fatto così bene nella nostra storia. Siamo entusiasti, ma l’avevo sempre detto e per 3 motivi: se hai molte più persone qualificate hai più chance di vincere medaglie, non è un discorso semplicistico; nel disastro della pandemia l’Italia ha fatto meglio degli altri, nello sport di alto livello non si è perso quasi nulla negli allenamenti; poi c’è stata una sorta di effetto domino, con una grande comunità di atleti e in questo siamo stati molto capaci”.

Ai microfoni dell’Ansa invece, Malagò ha elogiato la scelta della Fip di non escludere dal campionato di Eccellenza la società Tam Tam, che non è riuscita a soddisfare il numero minimo di atleti con cittadinanza italiana presenti in roster: “Voglio ringraziare sinceramente il presidente Petrucci e la Federazione Italiana Pallacanestro per aver concesso alla società Tam Tam la possibilità di iscrivere a referto atleti di cittadinanza non italiana andando oltre le limitazioni dettate dalla normativa vigente. Bisogna riconoscere al presidente di aver dato seguito alle riflessioni condivise sull’opportunità di concedere la deroga a una realtà unica nel genere, nonostante gli orientamenti formali espressi dal Tar, a dimostrazione della sua grande sensibilità e della centralità che da sempre attribuisce ai valori che rendono unico lo sport”.

OMNISPORT