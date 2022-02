Pechino 2022, gioia Federica Brignone: "Orgogliosa"

17-02-2022 09:43

Federica Brignone, dopo l’argento in slalom gigante, ha conquistato anche il bronzo in combinata. Una doppietta d’autore per l’azzurra che si gode il momento.

“Fare due medaglie alle Olimpiadi è difficile, guardate la Shiffrin, perché il nostro sport è molto rischioso e farne addirittura due è un ottimo risultato. Hai un minuto per adattarti, cercare di fare il massimo che hai visto nella tua testa ma l’imprevedibile, come una buchetta, è in agguato e non possiamo interpretarlo”, le sue parole riportate da Fisi.org.

OMNISPORT