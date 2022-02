Pechino 2022, Lauzi felice per 5^ posto nello snowboard: "Surreale"

07-02-2022 10:48

Emiliano Lauzi ha festeggiato il suo quinto posto nella gara dello snowboard slopestyle maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino. “È stata una giornata molto buona per me. Siamo stati fortunati con il sole e senza vento. L’intera sensazione è semplicemente surreale. Mi sento benissimo”.

“Non mi aspettavo davvero un tale risultato, mi sono divertito fino in fondo. Mi sono davvero divertito, e onestamente non poteva andare meglio per me. Non mi aspettavo proprio tutto questo, ma già l’anno scorso ai Campionati mondiali sono arrivato sesto e sapevo che il mio livello era proprio lì con gli altri rider di alto profilo. Ho già dimostrato in quell’occasione che noi italiani, siamo proprio lì con gli altri Paesi. Sono felice perché ho dimostrato che l’Italia c’è e che possiamo fare molto meglio in futuro”.

OMNISPORT