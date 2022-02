Pechino 2022, Malagò raggiante: "Grandissima Italia"

15-02-2022 09:12

Giovanni Malagò non trattiene l’entusiasmo dopo le due medaglie vinte dall’Italia, con Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo), nella discesa libera femminile a Pachino 2022.

“Una grandissima Italia, un risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste. Due medaglie che fanno la storia. Peccato per l’oro. Ci avevamo sperato. Sono felicissimo per Nadia che si è meritato questo bronzo. Non ci sono parole per l’argento di Sofia: considerando come è arrivata qui e come era la situazione fino a pochi giorni fa, la sua prestazione è encomiabile”, le sue parole riportate da Adnkronos.

OMNISPORT