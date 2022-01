Pechino 2022, Moioli portabandiera: "Un orgoglio ma triste per Goggia"

25-01-2022 13:11

Michela Moioli è la nuova portabandiera azzurra per le Olimpiadi invernali di Pechino. Il talento dello snowboard, che prenderà il posto della Goggia, ha dedicato un pensiero alla sua amica ciatrice: “Sono dispiaciuta per quello che è successo a Sofia, è come se mi stesse passando questo testimone. Pensando anche a lei svolgerò questo ruolo con grandissimo onore, ringraziando anche il Coni per la fiducia. Sono felice, un po’ amareggiata per Sofia, perché mi dispiace per quello che è successo e non ci voleva, ma il ruolo che mi è stato assegnato mi riempie d’orgoglio”.

La Goggia ha ricambiato: “Sono molto contenta che sia stata nominata Michela, mi ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018. Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio. Sono contenta sia lei a farlo, vista anche l’amicizia che ci lega”.

OMNISPORT