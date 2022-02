Pechino 2022: trionfo di Johannes Boe nella mass start del biathlon

18-02-2022 11:51

Secondo oro individuale ai Giochi olimpici di Pechino 2022 e quarto totale compresi quelli delle staffette per il norvegese Johannes Thingnes Boe, che dopo quello nella sprint si prende anche quello nella mass start sui 15 km malgrado ben quattro errori al poligono. Argento allo svedese Martin Ponsiluoma, staccato di 40”3, bronzo al norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, che sorpassa all’ultimo poligono il francese Quentin Fillon Maillet, per la prima volta rimasto fuori dal podio di questi Giochi a causa di tre errori fatali nell’ultima serie in piedi. Strepitoso Dominik Windisch, che nella mass start di un grande evento piazza ancora una volta una prestazione straordinaria finendo quinto con tre errori e a poco meno di mezzo minuto dal bronzo. Ventisettesimo con 6 errori l’altro azzurro Lukas Hofer.

