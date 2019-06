Peracottari quelli che parlano di Guardiola: scoppia la polemica

Il fatto che la Juventus sia ancora senza un allenatore non fa altro che alimentare le voci su chi possa essere il nuovo tecnico. Con ogni probabilità toccherà a Maurizio Sarri ma nonostante la maggioranza degli addetti ai lavori si sia convinta c’è ancora una parte che crede alla sorpresa dell’ultimo minuto, con i toni del dibattito che si sono accesi più del dovuto.

Jacobelli attacca – Non è ancora chiaro chi sarà l’erede di Allegri che si è preso un anno sabbatico, ma la questione è oramai entrata nel vivo e il direttore di tuttosport Xavier Jacobelli non ha usato mezzi termini parlando in radio, definendo “venditori di pentole” e “peracottari” tutti coloro che parlano ancora di Guardiola alla Juventus. I tifosi ovviamente non hanno gradito e su Twitter è esplosa la loro rabbia nei confronti del giornalista e del quotidiano sportivo.

Tutti contro – Sul social network il tono dei messaggi è duro. C’è chi scrive “Dopo aver sentito l’intervento di Jacobelli a RadioRadioWeb spero con tutto il cuore che arrivi chiunque al posto di Sarri così vediamo chi poi ha sparato cavolate e bufale”, chi invece “Jacobelli, che pessima figura. Chiamare perocottari chi ha scritto di Guardiola, dopo che Tuttosport ha il record mondiale di bufale sparate in prima pagina è qualcosa di agghiacciante” e infine chi twitta “Jacobelli va avanti contro un muro pur di non ammettere che c’è altro rispetto a Sarri. Questo è quello che non mi piace. Si può prendere una cantonata ma poi però bisogna fare i conti con la realtà. È da una settimana che ci dice che è fatta ma Sarri ancora è al Chelsea“.

SPORTEVAI | 14-06-2019 11:12